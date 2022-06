Vestire il giardino con gli arredi in rattan

Vestire l'outdoor con stile non è mai stato così semplice: gli arredi per giardino in rattan, dal gusto moderno e chic sono ormai un vero must per ogni ambiente esterno, dal più rustico al più attuale e minimale, dalla casa tradizionale alla casa esotica per le vacanze. Sono tante le prerogative che il rattan o rattan sintetico con strutture in alluminio che sostengono e compongono la maggior parte degli arredi, possiedono, e non solo a livello estetico! La sua grande resistenza agli agenti atmosferici ad esempio, lo rende adatto a ogni situazione climatica, ma è anche facilmente pulibile e agevole per lo spostamento. Poltroncine, salottino, tavolini e sedie, rigorosamente in ratta, sapranno quindi come impreziosire il vostro giardino, la veranda o un terrazzo adibito a living esterno. Scopriamo allora 10 progetti internazionali con spunti interessanti per preparare e allestire uno spazio con arredi in rattan anche nel nostro personale giardino.