Un appartamento a Milano fuori dagli schemi!

L'aspetto più sorprendente di questa casa è che gli arredi permettono non soltanto di isolare le varie parti all'occorrenza, ma di farlo in modo differenziato. Perciò la zona letto può essere totalmente isolata, totalmente comunicante o una via di mezzo, come in questa foto. Il sistema di pannelli impacchettabili, che corrono lungo un binario, permette di mettere in comunicazione, a seconda delle esigenze, questa parte della casa con la zona giorno. Ovviamente questo risultato è frutto di uno studio accuratissimo a livello esecutivo e di una scelta raffinata dei materiali. Il legno è assolutamente protagonista, perciò non poteva essere scelto di una varietà che non fosse eccellente, sia per le prestazioni cui doveva assolvere, sia per la resa estetica.