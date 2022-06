homify 360°: le colline di Firenze sono modernamente country

Arredare una casa in stile country moderno può non sembrare facile, soprattutto se la nostra abitazione si trova nel centro della città o in periferia, in una casa che all'esterno non nasconde in alcun modo la sua modernità. Essere i proprietari di un casale in collina o in campagna non è cosa da tutti, nonostante questo però si può prendere spunto dalle dimore altrui per portare una ventata romantica all'interno di casa nostra. Oggi andiamo quindi a vedere il progetto di uno splendido casale situato sulle colline di Firenze e avvolto in un'atmosfera che ricorda i romanzi di Jane Austen per cercare di capire al meglio come arredare la nostra casa in stile country moderno.