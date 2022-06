Il letto divano: un'idea intelligente

Non avete molto spazio in casa, ma non volete comunque rinunciare ad accogliere amici e parenti in visita? Oppure siete alla ricerca di una casa più grande che disponga di una stanza in più per vostro figlio, ma mentre aspettate di trovare l'appartamento perfetto, il bambino dorme con voi? Il letto-divano potrebbe essere una soluzione pratica per non appesantire la camera da letto creando uno spazio versatile per ospiti o figli. Nell'immagine che ritrae il progetto di Barbara Pennino vi potete fare un'idea di quello che intendiamo.