Una Casa da Sogno su un Solo Piano!

Una casa, un solo livello. Sembra strano a dirlo eppure, per chi sta ora pensando di costruire un'abitazione nuova, questa potrebbe essere un'opzione niente male per svariate ragioni. Innanzitutto i costi si riducono con una casa su un solo piano: niente scale, niente impianti al secondo livello, per non parlare della funzionalità di questo tipo di abitazioni che sono pratiche come degli appartamenti, ma indipendenti come delle ville. Non per ultimi, anche i costi in bolletta non sono eccessivi – il riscaldamento ad esempio -.

Anche le case su un solo livello possono avere un look elegante e contemporaneo. Oggi vi mostriamo un ottimo esempio ideale per una famiglia moderna e intraprendente, magari la vostra. Il progetto è stato condotto da BiuroProjektowe MTM Styl.