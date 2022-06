Quando si dice saper sfruttare lo spazio!

Questo appartamento in provincia di Modena, di TIPI STUDIO, è un ottimo esempio di come sfruttare bene gli spazi interni, ottimizzandoli al massimo! La superficie è soltanto di 35 mq, ma guardando la pianta e le fotografie sembrerebbe molto più ampia! Assolutamente non sono state fatte rinunce di alcun tipo, soltanto scelte ben ponderate, frutto di una progettazione accorta. Gli spazi di distribuzione sono stati ridotti al massimo e dove non è stato possibile, sono stati sfruttati per funzioni di deposito e stoccaggio, con l'impiego di arredi a muro, perfettamente integrati.

Andiamo a scoprire insieme questo delizioso appartamento!