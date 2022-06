Un terrazzo vivo tutto l’anno, con le piante sempreverdi

Se ci piacciono i bonsai, potremmo scegliere le nostre piante sempreverdi per il terrazzo tra le diverse varietà di bonsai a foglia perenne che non temono il gelo, come vediamo in questa affascinante proposta. Il consiglio è di optare per una specie che non richieda cure eccessive, come per esempio il Ginepro, l'Abete, il Cipresso o, se non abitiamo in regioni con inverni troppo rigidi, anche l'Ulivo. In ogni caso, se le temperature dovessero mantenersi per diversi giorni al di sotto dello zero, ricordiamoci di proteggere il vaso avvolgendolo in un sacchetto di nylon o inserendolo in una scatola piena di paglia, così da non far gelare le radici. Il dettaglio da copiare: se vogliamo aggiungere un tocco ancor più prezioso al nostro giardino in stile orientale, aggiungiamo anche noi un piccolo vaso di lavanda. Si tratta infatti di una pianta sempreverde, resistente al freddo e caratterizzata da foglie che emettono un dolce e intenso profumo per diversi mesi all'anno.