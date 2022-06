10 splendidi letti matrimoniali in ferro battuto per la camera

I letti matrimoniali in ferro battuto ispirano artigianalità ed eleganza, contribuiscono a rendere l'atmosfera della camera, intima e raccolta e consentono a chi entra nella stanza, di fare un tuffo nella tradizione. La testiera come anche la pediera in ferro battuto, sagomato, ceramizzato o impreziosito con dettagli verniciati gold o argentati, rappresentano un valore aggiunto notevole all'interno della camera da letto, in particolare in stile shabby o classico. La scelta del letto in ferro battuto, apre inoltre a infinite possibilità in termini di interior design, ovvero di come arredare gli spazi. L'estrema libertà di utilizzare colori, complementi e forme differenti, non solo renderà la ristrutturazione o la progettazione del nuovo spazio, un momento divertente, ma garantirà un risultato estetico davvero ammirevole. Prendiamo allora spunto dai progetti curati da architetti e designer internazionali: ecco i 10 letti in ferro battuto da non lasciarsi proprio sfuggire!