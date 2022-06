Letto imbottito cercasi: 10 incredibili camere da letto!

Il tocco di colore non guasta davvero mai: nessuna eccezione quindi per il letto, come arredo principale della camera. La testiera del letto imbottito presenta qui una colorazione forte e pop per dare vitalità all'intero ambiente dominato da un rivestimento pressochè neutro. La lampada da tavolo è scelta appositamente abbinata con il letto imbottito e in lieve color block per enfatizzare l'effetto ottico.