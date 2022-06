Poltroncine da camera? Ecco quali scegliere!

Alzi la mano chi fa un uso smodato delle poltroncine da camera come elemento funzionale e pratico, imprescindibile per una stanza che si rispetti! Indubbiamente tutti ne possediamo una all'interno della camera da letto, ma scegliere quella giusta che sia adatta sia per fattezza e comodità, che per design, allo stile dell'ambiente, non è compito sempre facile. Rinnovare la casa passa infatti anche attraverso questi semplici arredi, in minor quantità sì ma non meno importanti. Dalla poltroncina da camera imbottita coordinata alla testiera del letto a quella a trono per la stanza sontuosa, dalla capitonnè per gli stili più classici, a quella design in legno o pelle con linee essenziali: ecco 10 tipi di poltroncine da camera a cui non poter proprio rinunciare, a seconda di gusti differenti.