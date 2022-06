Idee per le decorazioni di primavera-estate 2015

Ci avviciniamo verso l'estate e la casa va decorata, per poter avere uno spazio pieno di energia! Se state cercando qualcosa che possa essere perfetto per il tema primavera-estate, è bene essere a conoscenza del fatto che si possa impreziosire l’arredamento con qualche piccolo accorgimento. Si possono preferire sia colori vivaci e brillanti, sia tonalità pastello più chiare. I temi floreali poi sono dettagli che fanno la differenza. Oggi per voi abbiamo trovato 6 piccole soluzioni per avere un’abitazione perfettamente in linea con la stagione in corso e per quella che sta per arrivare.