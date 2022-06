Prima & Dopo: la ristrutturazione di un vecchio mulino

Oggi vogliamo presentarvi un Prima & Dopo del quale andiamo decisamente fieri. Si tratta della trasformazione di un vecchio mulino costruito alla fine del XVIII secolo. Ci troviamo a sud ovest della Germania, in una zona famosa per i mulini vicino al borgo di Eberstadt. Prima di entrare nel vivo del progetto, vogliamo darvi una piccola introduzione: questa costruzione è stata utilizzata per scopi differenti e solo nel 1856 è stata convertita in un mulino di macinazione tradizionale. Dal 1924 fino al 1960 è stata invece sede di un ristorante popolare. Il mulino ora è invece stato rinnovato e ospita una modernissima abitazione sviluppata su quattro livelli. Detto questo siamo pronti per mostrarvi la trasformazione, scorrete in giù.