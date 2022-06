I rivestimenti per i pavimenti: le cementine

Oggi parleremo di un nuovo trend dei rivestimenti per i pavimenti che sembra andare ben oltre una moda passeggera: i rivestimenti in cementina.

Le cementine sono un tipo di piastrelle in pastina colorata di cemento molto in voga già sul finire dell’Ottocento, grazie all'incalzante produzione di cemento Portland. Furono gli anni Settanta a mettere da parte le cementine e le graniglie di marmo per favorire i rivestimenti in ceramica. Tuttavia, alcune aziende non rinunciarono mai a questi prodotti artigianali di qualità in cemento, principalmente per fornire aggiunte ai pavimenti originali esistenti in caso di ristrutturazioni.

Oggi stiamo assistendo ad una rivalutazione di questo rivestimento particolare, soprattutto per la cucina e per il bagno. A differenza delle graniglie, le cementine vanno semplicemente trattate, diventando idro-oleorepellenti ed antimacchia con dell'olio di lino. Il fascino di queste trame ancora persiste, specialmente in abbinamento a pavimenti e arredi più contemporanei. La combinazione moderno/antico deve però essere una scelta ponderata: le cementine sono in grado di adattarsi a molte tonalità color pastello, tipiche delle abitazioni contemporanee, oppure possono essere utilizzate a contrasto, quasi come se fossero un tappeto.