Più legno per arredare l'appartamento con un tocco naturale

Arredare il nostro appartamento con il legno può essere un'ottima opzione, specie se per la nostra casa vogliamo adottare uno stile più naturale ma anche più personale. Il legno è infatti non solo forte e durevole nel tempo, ma anche sorprendentemente accogliente, materiale utilizzato non a caso da tempo immemorabile per l'arredamento d'interni.

Per farvi capire bene perché insistiamo tanto sull'arredare una casa utilizzando il legno, abbiamo visitato per voi un'abitazione sul lago nei pressi di Lecco, un vecchio appartamento a cui lo Studio 'Dragora ha saputo ridonare un look tutto nuovo, pur se rispettando i limiti di un piccolo budget.