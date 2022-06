Da Lisbona con amore: un sogno diventato realtà

Spesso gli appartamenti in città sono identificati come spazi poco attraenti, stretti nella metrature poco generose di ambienti angusti e poco luminosi. La verità è che però in questi ultimi anni, l'architettura è tornata a ripensare i modi di vivere in città, dando vita a diversi progetti che pur se contenuti in pochi metri quadri accolgono spazi assolutamente spettacolari.

Vi presentiamo dunque l' eccezionale ristrutturazione di uno spazio pieno di storia: ci troviamo in un edificio del XIX secolo, trasformato in un moderno appartamento nel centro storico di Lisbona.