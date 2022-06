8 Foto di una Piccola Casa con una Grande Sorpresa!

Seguire le tendenze è sempre molto stimolante, ma oltre i trend dell'ultimo anno, per una casa da vivere tutti i giorni è più importante essere pensata e costruita secondo esigenze specifiche. In questo caso, non è necessario nemmeno prendere decisioni rischiose, basta sedersi e pensare per un attimo a cosa è importante o meno nella nostra casa del futuro: sogniamo un sistema home theater, ma in realtà avremmo solo bisogno di un posto tranquillo per lavorare? Allora uno studio ha la priorità; pensiamo di passare più tempo in cucina che in tutto il resto della casa? Allora avremmo bisogno di una cucina abitabile più grande di quelle che avevamo in precedenza.

Il progetto di oggi vi mostrerà un'abitazione costruita mettendo al centro i committenti, che sono quindi stati parte attiva dei lavori. Il risultato è questa casa sobria ed elegante costruita dall'azienda Finger Haus.