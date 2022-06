Casa AC scavata nel Salento

Oggi ci rechiamo in provincia di Lecce, precisamente a San Cassiano, nel cuore di un Salento che anno dopo anno viene scoperto sempre da più persone, attratte dal mare sì, ma non solo: tradizioni millenarie si manifestano in danze seducenti e piatti ricchi di storie e sapori. Studio Metamor ci guida in questo pullulare di memorie e folclori del passato attraverso un'abitazione rustica scavata nella pietra, come quelle antichissime. I gusti cambiano con il tempo e Casa AC riesce a richiamare le origini di una regione accomunandole con le bellezze ancora esistenti e che si spera immutabili per sempre: l'acqua cristallina, la luce forte del sole e gli sterminati campi d'ulivi. Tutto il mondo invidia la combinazione di questi tre elementi citati, ecco perché non è difficile pensare di trascorrere almeno un weekend della propria estate in questi luoghi.