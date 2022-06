Un Vecchio Rudere Diventa una Casa di Campagna Perfetta

Così come nel resto della casa, anche in cucina si è creato un profondo dialogo tra antico e moderno, rustico e contemporaneo, per un risultato eccezionale. La cucina risulta infatti elegante e funzionale, e il suo effetto è enfatizzato dal legno chiaro utilizzato per i mobili. Ciò nonostante, ciò che più colpisce in questo ambiente è la parete di pietra alle spalle della cucina, un dettaglio d’altri tempi che fa venir voglia di cucinare a fuoco lento.. come facevano le nonne.