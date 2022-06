Un inno all'eleganza: un appartamento affacciato sul mare

Gli appartamenti di mare presentano in genere due caratteristiche comuni: da un lato, vantano una vista spettacolare, dall’altro, una pessima ripartizione degli spazi e una cattiva manutenzione degli ambienti. Dal momento che nella maggior parte dei casi sono vissuti come seconda residenza, i proprietari non tendono ad investire molto nell’arredo e nelle decorazioni, cosicché gli interni di queste abitazioni risultano vecchi e trasandati. Eppure, per fortuna, non tutte le case di mare sono così. Un esempio ne è il protagonista di oggi, un grande appartamento situato all’interno di un alto edificio con una vista spettacolare. Il progetto è una vera e propria ode all’eleganza, ed è firmato dallo studio di architettura Barea + Partners.

Signore e signori, ecco a voi l’appartamento Horizon…