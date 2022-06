Una scala a chiocciola per ogni stile e ogni casa!

Forse meno comode e un po' più pericolose delle normali scale a rampa, le scale a chiocciola si distinguono però per la loro indubbia bellezza e per il loro aspetto scenografico e suggestivo. Con il loro andamento rotatorio e la loro struttura spiraliforme, le scale a chiocciola si pongono, per bellezza e eleganza, al primo posto come tipologia di scale da interno e, molto meno spesso, anche da esterno. Inoltre, le scale a chiocciola sono scale che occupano poco spazio e, non essendo quasi mai in muratura, possono essere montate dove si preferisce. Infine, un altro aspetto positivo legato alla tipologia di scale di cui stiamo parlando, è che esse sono molto versatili, nel senso che possono essere costruite con materiali e forme molto vari e possono quindi adattarsi ad abitazioni caratterizzate da stili particolari e molto diversi. In questo articolo, vogliamo infatti mostrarvi dieci diverse tipologie di scala a chiocciola, ognuna con un suo stile e una sua personalità!