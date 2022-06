10 cucine incredibili che vi conquisteranno

In questa cucina non c’è spazio per la privacy. E’ perfetta per tutti quelli che non cercano la sobrietà propria delle proposte precedenti. Una soluzione che combina il color porpora. l’arancione, il bianco e l’acciaio tutti in una sola volta, per un risultato sorprendente! Si tratta di uno spazio aperto e comodo, dove ogni minimo dettaglio risulta divertente e originale.