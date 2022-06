Cosa vi viene in mente se vi si dice di pensare alle casette da giardino? Probabilmente la maggior parte di noi si starà immaginando quei piccoli capanni degli attrezzi che spesso si trovano negli angoli del nostro spazio verde. Spesso sono acquistabili in qualsiasi grande magazzino che vendono oggetti per il fai da te e vengono montate in pochissimi minuti grazie all'ausilio di baldi giovani che le portano e le assemblano direttamente a casa vostra. Il nostro intento di oggi è di mostrarvi che le casette da giardino moderne hanno subito un'evoluzione non limitandosi più solamente a questo, ma diventando vere e proprie depandance di casa alla portata di tutte le tasche.