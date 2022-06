Come decorare la veranda in vista della primavera

La veranda si può arredare in differenti modi: può essere sala da pranzo ma anche salotto, può diventare giardino d'inverno e talvolta vestire i panni della camera da letto (sempre che non abbiate problemi con la luce). Insomma qualunque sia il suo ruolo, per portare all'interno della veranda un po' di primavera, non vi potrete accontentare di guardare gli alberi in fiore di fronte a casa, ma potrete decorare l'ambiente con colori chiari capaci di riflettere al meglio la luce del sole. In questa fotografia vediamo la proposta del bioarchitetto Giuseppe Maria Padoan che ci mostra come, all'interno di un salotto, l'aggiunta di bianco e di cuscini dalle finiture più scure porti una ventata di calore nell'ambiente. Inoltre, l'utilizzo di un tavolino da caffè in vimini darà a tutto l'insieme un volto più rustico .