Respirando Parigi

Di case piccole ne abbiamo viste tante. Abbiamo scritto di monolocali dai muri mobili e di altri dalla disposizione classica e come abbiamo potuto notare, ogni piccolo appartamento ha le sue peculiarità: quello del quale parleremo oggi si trova a Parigi ed è particolare per la forma e per il modo nel quale sono stati sfruttati gli spazi. Si tratta infatti di un'abitazione rettangolare, sviluppata in lunghezza, dai toni chiari e arredata in stile moderno e minimale.

L'appartamento ristrutturato si trova in rue de Chanaleilles, in origine era mal distribuito e poco luminoso. Lo scopo della ristrutturazione è stato quello di dare una vera unità spaziale all'appartamento, sapendone sfruttare al meglio anche i difetti.

Il merito del lavoro va allo studio Gi-f architecture, della provincia di Treviso, attivo anche oltre i confini nazionali.