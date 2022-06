All'Americana e Minimal: 7 Cucine Praticamente Perfette!

Altra caratteristica delle cucine all'americana è la grande abbondanza di luce, naturale e non, finalizzata a dare un effetto open space che possa bene collegarle con il soggiorno o la sala da pranzo. Nel momento in cui si scelgono le luci è buona regola quindi scegliere quelle più chiare possibili, poiché unificheranno gli spazi e li faranno sembrare più ampi, proprio come possiamo vedere in questa foto. Questo progetto ha anche la particolarità di dividere in due funzioni distinte il bancone, una più chiusa per il lavoro e la funzione di dispensa, l'altra più aperta , godibile su due dei due lati per le sedute.