Intervista a Simone Ottonello

Dove nasce la passione per il cosiddetto design degli esterni?

Per quel che mi riguarda nasce da una serie di casualità iniziali –ma io non credo nel caso, credo in Dio- e nasce dall’incontro con la poesia che è sottesa nella Natura; e non è solo poesia, è specialmente musica: vedo ritmo melodia e armonia ogni volta che guardo il paesaggio. Ed è proprio quest’arte che provo – come un umile servitore della bellezza – a riproporre nei miei lavori .

Quali sono le caratteristiche più importanti per chi fa questo mestiere?

La professione del Paesaggista non è particolarmente definita; basti pensare come tale termine nel passato si riferisse al pittore solito a dipingere paesaggi e come oggi possa definirsi tale sia l’iscritto alla sezione C dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, sia l’iscritto all’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, sia il giardiniere con velleità da progettista. In ogni caso, credo che la caratteristica più importante per svolgere tale professione sia la competenza: il materiale usato è vivo e il nostro gesto è in grado di trasformare lo spazio; non bisogna mai dimenticare che gli esseri viventi vegetali dei nostri progetti crescono si riproducono e muoiono, e non sono meri strumenti inanimati utili a compiacere quegli esseri umani che in un giardino tentano di ricreare il paradiso perduto. Serve competenza per approcciare il corretto utilizzo di una pianta sul balcone quanto serve competenza per intervenire con la giusta sensibilità sulla scala territoriale .

Che rapporto esiste tra paesaggio e architettura? Come si può migliorare questa relazione?