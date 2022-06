10 fantastiche sedie in ferro battuto

E' ora di sfatare un mito: i tavoli e le sedie in ferro battuto non sono oggetti d'arredo fragili e delicati, di grande valore estetico, ma poco adatti per ambienti frequentati intensamente! Guardiamo per esempio questo suggestivo esempio proposto dall'Arch. SILVIA ZACCARO: un'affascinante cucina dall'aspetto molto vissuto, impreziosita da un raffinato tavolo tondo con piano in ceramica e da piccole sedie in ferro battuto dalle linee ricercate. Il risultato è un ambiente di grande impatto scenografico, pur essendo caratterizzato da un aspetto accogliente e solido, perfetto per la vita di tutti i giorni. D'altra parte, lo dice il nome stesso, ferro battuto, cosa potrebbe esserci di più resistente!

Ed eccoci giunti al termine del nostro libro delle idee: ora che sappiamo tutto sulle sedie in ferro battuto, potremmo leggere anche “Iron age: la nuova era dei tavoli in ferro battuto” per scegliere il tavolo più adatto da abbinare alle nostre sedie.