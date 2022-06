homify 360 °: una casa moderna in legno

In questa immagine si vede lo spazio dedicato alla cucina e quello per la camera da letto. Ancora una volta, lo stile scandinavo influisce su arredi, forme e finiture. I danesi sono famosi in tutto il mondo per la produzione di mobili di design, quindi non ci sorprende la cura per questo interior elegante e contemporaneo.

La cucina si compone di mobili laccati in verde, una cromia legata indissolubilmente ai progetti sostenibili come quello di questa casa in legno.