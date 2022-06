Il progetto di una casa moderna

La camera da letto dispone di una grande finestra la cui luminosità è aumentata dal mobile separatore laccato in bianco posto al centro della stanza. Anche qui possiamo notare il carattere moderno dell'arredo che però, nonostante la precisione delle forme conferisce all'ambiente un senso di calore e intimità grazie all'utilizzo di cromie neutre. Per aumentare questa sensazione e per portare una punta di colore all'interno della camera da letto, la trapunta del letto è stata pensata in bordeaux, cromia che sembra essere fatta apposta per essere abbinata con il parquet in legno e l'armadio bianco.

