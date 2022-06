A prova di ladro

- Installate un sistema di antifurto collegato alla stazione di polizia più vicina: in caso di attivazione, in pochi minuti una volante sarà a casa vostra per controllare la situazione.

- Non lasciate mai oggetti di valore come laptop o tablet, in giro per la casa. Conservate i documenti importanti e i gioielli più preziosi in cassaforte o, addirittura, in una cassetta di sicurezza in banca.

- Nessun nascondiglio è sicuro! Mai mettere la chiave di riserva sotto lo zerbino o in nel vaso di fiori di fianco alla porta, questi nascondigli sono i più banali e verranno sicuramente scoperti dai malintenzionati.

- Se avete un grande giardino e non avete cani da guardia, o li state portando con voi in vacanza, potete installare dei rilevatori di movimento.

- Prima di lasciare casa assicuratevi che porte e finestre siano ben chiuse.

– Si può acquistare un sistema di regolazione dell'illuminazione e degli elettrodomestici di casa: la luce e la televisione si accenderanno a certi orari simulando la vostra presenza all'interno dell'abitazione.

- La buchetta della posta è utile per capire se gli inquilini ci sono o meno, non accettando la pubblicità, questa non dovrebbe riempirsi esageratamente, non smascherando la vostra assenza.

- Se i vicini o i vostri amici e parenti non partono nel vostro stesso periodo, chiedetegli di passare qualche volta da casa controllando che tutto sia in ordine.

- Evitate di far sapere a tutto il mondo il periodo nel quale sarete lontani da casa.

- Assicuratevi che gli scuri o le tapparelle siano chiusi, nonostante le inferiate: le finestre sono da sempre la migliore via d'accesso per i ladri.