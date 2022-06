L'upcycling si chiama Moveo

Mentre noi siamo abituati a gettare via vecchie cose logore che ormai non ci sembrano più utili, i nostri esperti creano oggetti di design da ciò che per loro non sono scarti. La parola chiave è upcycling, concetto tanto semplice quanto efficace: prodotti destinati a non essere più utilizzati oppure oggetti di uso quotidiano ormai rotti vengo riparati e riusati per altri scopi. Potrebbero non essere adatti per tutti i tipi di abitazione, ma il look di questi oggetti può creare un ambiente dinamico, gioioso e nuovo, proprio come fa Moveo. Ecco magari pallet che hanno sopportato solo un viaggio che diventano simbolo di sostenibilità ed anche di un design tutto nuovo.