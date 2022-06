5 idee di design per il giardino

Come prima fotografia abbiamo scelto l'idea della nostra homestager Roberta Bellotti. Qui abbiamo un perfetto esempio di che cosa vuol dire organizzare il proprio giardino avendo un budget relativamente piccolo, ottenendo però un grande risultato. Vista la disponibilità economica, in questo spazio verde la homestager si è impegnata nell'arte del riciclo-creativo . Come potete notare infatti, non occorre spendere un patrimonio per rendere grazioso il nostro piccolo giardino: un bancale riverniciato in stile shabby-chic può essere un'idea interessante e creativa per ricavare un'originale seduta per gli ospiti. Utilizzare colori sgargianti e lanterne di legno e carta poi, vi aiuterà a dare a tutto un tocco personale e allegro.