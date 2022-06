Come arredare una casa in stile giapponese

Oggi vogliamo portare in casa uno stile di arredamento unico, in grado di unire l'arte a un'ecletticità particolare che prende spunto dallo stile asiatico. Noi siamo convinti che ogni arredamento vada personalizzato, cercheremo così di dare qualche piccola linea guida osservando come esperti del settore siano riusciti nel loro intento.

Possiamo sicuramente dire che in linea di massima lo stile asiatico abbia a che fare con un arredamento pulito ed essenziale, rivolto principalmente alla funzionalità. Esistono decorazioni in stile asiatico ma, come vedremo, alcune volte dipendono dalle diverse interpretazioni dell'interior designer.