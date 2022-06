La camera da letto si veste di bianco

Per un look total white, si dovrebbe sempre giocare con tessuti e materiali, perché nonostante l'utilizzo di un unico colore, in questo modo si dà carattere all'ambiente. Le tende bianche in cotone hanno la loro identità che è differente da quella del legno, anch'esso bianco, come la lana della candida coperta si distingue dalla moquette e così via. Il tono su tono, in questo modo, acquisisce particolarità grazie alla varietà dei materiali utilizzati per l'arredo.