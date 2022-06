La bellezza di questo progetto risiede nel fatto che tutto l'operato dello studio è riuscito a mettere in evidenza e valorizzare al massimo la parte superiore in legno. Ci è parso straordinario il modo in cui il bianco di queste finiture moderne abbia messo in risalto le strutture lignee del solaio, travi in legno massello che custodiscono l'essenza dell'antica abitazione. Una casa che gioca finemente sui contrasti delle cromature: il divano è un punto nero in un mare calmo e bianco; la sedie è un puntino rosso nel disegno puro di questo appartamento.