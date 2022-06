homify 360°: una casa modulare, prefabbricata ed ecologica

Anche se la definizione di casa modulare può rappresentare un termine non ancora troppo familiare, si tratta di un concetto molto più semplice di quanto si possa pensare. Semplicemente, la casa modulare è un prefabbricato, composto da più sezioni chiamate moduli . Una volta che questi moduli sono stati completati, in legno o in altro materiale, vengono trasportati presso il sito scelto e messi insieme per creare una casa completa. Mentre possiamo affermare con certezza che tutte le case modulari siano prefabbricate, sappiamo che non è valido l'opposto: non tutte le abitazioni prefabbricate hanno la particolarità di essere assemblabili a moduli. Perché dunque scegliere un'abitazione di questo tipo?

Abbiamo ricordato più volte di come il costo degli immobili sia in aumento, dimostrando che tutto ciò si può combattere con soluzioni abitative a prezzi accessibili come appunto le case prefabbricate. A differenza delle case prefabbricate del passato, le abitazioni modulari sono infinitamente personalizzabili, diventando molto più accoglienti.