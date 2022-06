Le idee migliori per rinnovare la cucina con pochi euro e con poco spazio

Da sempre, una delle questioni delicate della cucina è il muro. Piastrelle in ceramica, vernice idrorepellente, cemento spatolato e molto altro ancora.. davvero un mare di opzioni per i materiali tra cui scegliere. Quello che vogliamo proporvi oggi però è forse uno tra quelli meno considerati per il muro della cucina, ma straordinariamente versatile ed economico: il plexiglass. Un delicato tocco di lucentezza non guasta mai, anche in una cucina in legno, ecco perché i nostri esperti hanno deciso di unire utile e dilettevole in questo progetto, adoperando dei leggeri pannelli in pexiglass colorato per le pareti antistanti ai piani lavoro. Il vantaggio pratico di un muro rivestito con questo materiale è chiaro, una facilità di pulizia incredibile unita a una grande durevolezza nel tempo.