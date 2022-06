Se si ha la fortuna di avere più di un bagno in casa, molto spesso ci si ritrova a dover scegliere quello che verrà destinato agli ospiti. Probabilmente quindi vi sarete imbattuti nelle solite domande: come arredare il bagno degli ospiti? Come tenerlo decisamente più ordinato di quello principale? Quali oggetti usare per renderne riconoscibile il suo utilizzo fin dal primo sguardo? Questo e altri quesiti troveranno risposta all'interno del nostro Libro delle Idee nel quale vi vogliamo per l'appunto consigliare come arredare il bagno per gli ospiti in maniera elegante e funzionale. Troverete qui di seguito cinque immagini di altrettanti bagni di servizio di varie dimensioni che potrebbero aiutarvi a prendere ispirazione per organizzare quello di casa vostra…