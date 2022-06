Vacanze a quattro zampe

Si avvicina il periodo delle vacanze estive e uno dei temi più delicati di questo periodo è l'abbandono di animali domestici da parte di persone senza cuore né anima. Noi di Homify siamo molto attenti anche a questo e abbiamo deciso di trattare l'argomento dandovi qualche consiglio.

Se l'idea è quella di portare il vostro peloso in vacanza, innanzitutto pianificate il vostro viaggio a misura di cane o gatto. Se decidete di partire in macchina, sappiate che ogni animale ha le sue esigenze e in base alle ore di viaggio, dovrete tenere conto di alcuni fattori. Utilizzando treno o aereo, informatevi accuratamente circa le compagnie che accettano gli animali e, se avete un cane cercate di evitare viaggi molto lunghi. Fategli comunque indossare un panno igienico al fine di evitare spiacevoli inconvenienti e di non arrecare seccature agli altri viaggiatori.

Cane o gatto? Che la tratta sia lunga o corta, il gatto dovrà essere chiuso nel suo trasportino, meglio non dargli da mangiare per tutta la durata del viaggio: i gatti sono animali dallo stomaco delicato, le vibrazioni dell'auto rischiano di provocare al felino problemi digestivi, si ad un po' d'acqua. Assicuriamoci di rendere il trasportino il più confortevole possibile: un panno vecchio sarà un ottimo cuscino per il nostro peloso. Per il resto, i gatti si sa, sono animali che richiedono meno cura rispetto ai cani, anche se talvolta non si trovano bene all'interno della gabbietta e si lamentano, miagolando moltissimo.

Viaggiate con un cane? Ricordatevi che quelli di taglia grande devono obbligatoriamente stare nel portabagagli, separato dal resto dell'auto da una rete metallica o di tessuto. Ogni volta che vi fermerete all'area di servizio, ricordatevi che anche fido si deve sgranchire le zampe. Se la sosta è breve e decidete di lasciarlo in macchina, parcheggiate il mezzo all'ombra e tenete sempre i finestrini un po' aperti per far circolare l'aria all'interno dell'abitacolo. Il cane è bene che mangi almeno otto ore prima del viaggio, per evitare problemi digestivi, si invece all'acqua.

