10 fantastiche cucine con isola per rivoluzionare casa

Se siete in procinto di arredare la vostra cucina, vi capiterà di vedere moltissimi modelli di cucine con isola. É a loro che, oggi, vogliamo dedicare questo articolo. Prima di tutto sfatando un mito: non è vero che le cucine con isola sono indicate solamente per i grandi spazi. Basta scegliere soluzioni accorte – come i modelli in cui, dall'isola, si apre un piccolo tavolo / piano da lavoro da estrarre solo all'occasione – per potervi arredare anche un ambiente dalle dimensioni contenute. Di seguito troverete 10 proposte tutte all'insegna dello stile, siano queste classiche, contemporanee, country oppure industrial. Abbiamo voluto dare spazio alle cucine con isola che, alla praticità e alla funzionalità, abbinano un valore decorativo molto elevato. Perché se è vero che la cucina è la regina della casa, allora anche l'occhio vuole la sua parte…