Vivere in 80 mq Senza Rinunciare a Nulla: Consigli e Raccomandazioni

Il sogno di sempre per voi è avere una casa molto grande composta di un'immensa cucina, innumerevoli camere da letto, una sala multimediale, bagni in quantità e, perché no, anche una zona riservata al relax? Ovviamente il Superenalotto non l'avete ancora vinto e vostra zia non è ancora passata a miglior vita, quindi vi siete dovuti ridimensionare trovando una casa per voi e il vostro partner accontentandovi (si fa per dire) di 80mq, ma la voglia di non rinunciare a nulla è lì, latente. Ovvio è che la spa, la sala multimediale e le centosette vasche idromassaggio dovranno aspettare ancora un po', però anche in 80mq si possono ricavare ambienti accoglienti, funzionali e di grande stile, all'interno dei quali non è necessario rinunciare al comfort e alle comodità del vivere moderno.

Per spiegarvi meglio di cosa stiamo parlando oggi vi portiamo a Milano per guardare da vicino come è stato organizzato un appartamento di 80mq situato all'ultimo piano di un edificio degli anni ’30, nella zona di Porta Romana. Il progetto è di HBStudio.