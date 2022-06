Balconi e ringhiere in vetro

Il vetro è un materiale versatile che negli ultimi anni è stato scelto per creare strutture sempre più diverse sia nell'architettura che nel design d'interni: soffitti, pavimenti, pareti vetrate, mobili e pezzi d’arredamento. Come vedremo, l'uso del vetro si sta facendo sempre più frequente soprattutto per ringhiere e parapetti di scale, pianerottoli, balconi e terrazzi. Possiamo dire sicuramente che questo materiale è oggigiorno fondamentale per raggiungere un design d'interni dallo stile contemporaneo. Oltre alle ragioni stilistiche, il vetro è scelto per la sua leggerezza e trasparenza, per la facilità di manutenzione e per la sicurezza: oggi, grazie all'utilizzo di pellicole in PVB si evita ogni rischio di frammentazione. Ne esistono poi tanti tipi, si va dai vetri con controllo acustico e controllo solare, ai vetri autopulenti di ultima generazione o decorati.

Oggi vedremo come strutture quali ringhiere e parapetti in vetro s’inseriscano nel disegno di una casa moderna, andandone ad influenzare gli esterni del progetto