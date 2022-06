homify 360°: la ristrutturazione di una villa sul lago di Como

Ristrutturare è sempre un compito difficile perché bisogna avere la sensibilità giusta, in grado di reinterpretare uno spazio già esistente. Quando però scatta la cosiddetta scintilla tra i progettisti e la struttura che dovrà essere rinnovata, allora possiamo assistere a qualcosa di sensazionale.

Siamo sempre alla ricerca di abitazioni che riescono a mettere in mostra tutto il prestigio del Made in Italy e quest'oggi lo faremo raggiungendo la romantica cornice del lago di Como. Il pregevole progetto che vi stiamo per presentare riguarda la ristrutturazione interna ed esterna e l'interior design di una villa unifamiliare. Il lavoro ha visto all'opera lo Studio Marco Piva che si è trovato davanti un compito non facile. Tutte le rifiniture e gli arredi che vedremo provengono dai marchi italiani più famosi, e per questo motivo consideriamo questo progetto come il simbolo di un'eccellenza che ancora ci appartiene nel mondo del design di qualità .