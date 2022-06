Come abitare un sottotetto: due progetti tutti da copiare !

Il salone si sviluppa per ben 16 metri di lunghezza, dove, data la grande abbondanza di luce naturale, si è deciso di operare con delle partizioni che separano, anche se non in modo definitivo,il soggiorno dall'area pranzo dalla lounge con libreria e angolo tv. In questa foto possiamo vedere ad esempio come la definizione delle due aree avvenga per mezzo di un grande armadio ad ante, dotato però di ruote. In questo modo, qualora lo si desideri, si può facilmente creare un effetto open space e ottenendo un unico grande ambiente per il tempo libero.