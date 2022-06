Idee per decorare e arredare la camera da letto

Il total white è una soluzione sempre di moda, sia in una camera da letto romantica che minimal o moderna, come del resto in tutte le altre zone della casa. Nel progetto qui a lato gli effetti luminosi sono ancora più enfatizzati dalla scelta dei tendaggi, in tessuti trasparenti e leggeri, che riescono comunque a garantire la giusta intimità in questa stanza alla quale è stata integrata anche la cabina armadio, arredata sempre in bianco.