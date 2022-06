Avete un appartamento all'ultimo piano, una mansarda o soltanto un ampio spazio esterno da poter sfruttare? È arrivato il momento di dedicare un po’ di tempo a quest'area della casa spesso trascurata durante l'inverno, ma che diventerà fondamentale per la primavera e per l'estate. Per questa ragione, oggi vogliamo darvi qualche piccolo consiglio su come arredare il terrazzo con semplicità. Prendere un po’ di sole, leggere un buon libro, fare una colazione all'aria aperta : tutte queste sono le attività che più ci piace fare fuori casa, ragion per cui non vi proporremo nulla di complicato, in fondo basta poco per avere il terrazzo perfetto per questi mesi caldi e piacevoli. Siete pronti? Iniziamo!