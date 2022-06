Da fienile abbandonato a moderna casa in montagna

Prima & Dopo è la rubrica che ci porta alla scoperta di trasformazioni sensazionali sia sul nostro territorio che all'estero; quella di oggi ci porta in Val di Ledro (Trentino) dove, immerso nel boschi, si trova un ex fienile del 1800 ora adibito ad abitazione. Il progetto, a cura dello studio milanese Supercake, ha voluto porre l'accento sul connubio tra tradizione e contemporaneità tramite l'accostamento di materiali grezzi come il ferro e il legno già presenti nella struttura originale dell'edificio. L'ex fienile ha visto mutare i suoi interni: gli ambienti sono essenziali e funzionali; ciò che invece è stato semplicemente ristrutturato, ma non cambiato è l'esterno che si presenta come quello di una tipica casa di montagna con muri in pietra a vista mescolati ad una parte superiore in legno. Senza continuare in un introduzione che risulterebbe prolissa, lasciamo che siano le immagini a parlare per noi.