Stili e mode nelle città spagnole

Questo ristorante situato nel cuore di Madrid, nel Paseo de la Castellana, ci trascina in un ambiente made in USA, ma in un modo tutt'altro che anonimo e senza personalità. Un piede all'interno del locale e ci troviamo immersi in uno spazio ibrido, stretto e lungo, aperto alle contaminazioni. L'illuminazione crea uno scenario particolare attraverso lampade che utilizzano le reti dei pescatori. Luci al neon scrivono sui muri i nomi di luoghi importanti per quello spirito statunitense che ha contagiato ogni angolo del pianeta. Ecco che l'interior design si pone come valore aggiunto al cibo che stiamo per assaggiare.