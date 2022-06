Un appartamento dallo stile total white

L'appartamento occupa l'ultimo piano dell'edificio. La committenza è invece una giovane coppia che spesso usa invitare amici e parenti in casa. Per questa particolare esigenza, si è scelto di privilegiare la zona giorno organizzandola in uno spazio aperto e fluido che, però, non rappresenta un vero e proprio open space. Come possiamo osservare dalla foto, sono stati mantenuti alcuni elementi divisori atti a definire meglio le varie aree: la parete obliqua, ad esempio, accompagna verso la zona notte. La “ceramica continua” è il rivestimento che caratterizza il pavimento di tutta l'abitazione, creando così una superficie omogenea in ogni ambiente.