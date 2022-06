Grandi spazi per piccoli ambienti

Piccolo non fa rima per forza con angusto, anche un appartamento dalle ridotte dimensioni può essere arioso e aperto. In questo progetto noteremo come gli spazi, anche se ristretti, possono sembrare ampi, grazie all'utilizzo di muri mobili, spostabili con la sola pressione della mano, proprio come i passaggi segreti dei film noir.

Il lavoro che vi mostriamo è opera di Gennaro Cassiani, architetto romano ed è la ristrutturazione di un piccolo appartamento nel quartiere Pigneto di Roma.